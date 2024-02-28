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Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3.'sü Oldu

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Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş, İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye U-18 Salon Şampiyonası'nda gülle atma branşında 15.30 metre derecesiyle Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3.'sü olarak bronz madalyayla kentte döndü.

İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye U-18 Salon Şampiyonası, 346 kadın, 486 erkek olmak üzere toplam 832 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonada Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş gülle atma branşında 15.30 metre derecesiyle Türkiye 3.'sü oldu. Sporcu Abdulkerim Akdaş'a bronz madalyası takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şampiyonada Bilecik'i temsil eden sporcu Abdulkerim Akdaş ve antrenörü Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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