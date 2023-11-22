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Bilecikli Sporcu 3 Madalya Kazanarak Gurur Tablosu Oluşturdu

Bursa'da düzenlenen 10 Yaş Yüzme Müsabakaları'nda Bilecikli yüzücü Ali Çınar Bilgin, 3 madalya birden kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ali Çınar Bilgin, 100 metre kurbağalamada altın madalya, 100 metre sırtüstünde altın madalya ve 50 metre sırtüstünde ise gümüş madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 'Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' ifadelerini kullandı.