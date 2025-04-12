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Bilecikli Özel Sporcular, Karaman'da Şampiyonlukla Dönüyor

Bilecikli Özel Sporcular, Karaman'da Şampiyonlukla Dönüyor
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Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli özel sporcular, altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanarak büyük bir başarı elde etti. Selin Uysal, çifte şampiyonlukla dikkat çekerken, Yağmur İşbilen de iki madalyanın sahibi oldu.

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda özel sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Genç kızlar kategorisinde yarışan Bilecikli sporcular, altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Selin Uysal, şampiyonada sergilediği performansla 100 metre ve uzun atlama branşlarında altın madalya kazanarak çifte şampiyonluk elde etti. Bilecikli bir diğer sporcu Yağmur İşbilen ise 400 metre kategorisinde bronz madalya alırken, 200 metrede gümüş madalya kazanarak iki madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarıya ilişkin yaptığı açıklamada özel sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Karaman'da elde edilen bu başarılar, özel sporcularımızın azmi ve yetenekleriyle gurur duymamızı sağladı. Sporcularımızın yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bilecikli özel sporcuların bu başarıları, bölgenin sportif başarısına katkıda bulunurken, azimleriyle örnek teşkil ettiler. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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