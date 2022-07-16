Bilecikli judocular turnuvaya damga vurdu Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Şampiyonu Judo Turnuvasına Bilecikli judocular turnuvaya damga vurdu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Şampiyonu Judo Turnuvasına Bilecikli judocular turnuvaya damga vurdu. Kocaeli'nde düzenlenen ve 15 ülke, 25 il bin 165 sporcunun katıldığı Uluslararası Olimpiyat Şampiyonu Judo Turnuvasına Bilecikli judocular 1 altın 3 bronz madalya kazandı. Ayrıca ümit kızlar takım turnuvada 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Derece yapan judocular ise, 40 kilogramda şampiyonu Elif Haticenur Göktaş Arıcı, 48 kilogramda üçüncü Sıla Durmaz, +70 Kg üçüncüsü, +90 kg üçüncüsü Mikail Zaloğlu oldu. Öte yandan müsabakanın ardından yapılan 3 günlük ortak çalışma kampına katılan Bilecikli judocular yabancı ülke sporcuları ile antrenman yapma fırsatı buldular. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Spor Togo Cumhuriyeti Türkiye Spor Haberler

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