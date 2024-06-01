Üye Girişi
Haberler

Bilecikli judo sporcusu Buğlem Heybetlioğlu Türkiye 3'üncüsü oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında 57 kilogramda yarışan Bilecikli sporcu Buğlem Heybetlioğlu bronz madalya kazandı ve Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bilecikli judo sporcusu Buğlem Heybetlioğlu Türkiye 3'üncüsü oldu.

Uşak'ta düzenlenen 70 ilden bin 430 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında 57 kilogramda yarışan Bilecikli sporcu Buğlem Heybetlioğlu Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Galibiyeti yakalayan Bilecikli sporcu Buğlem Heybetlioğlu Minikler Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bilecik Türkiye Spor Uşak Spor Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title