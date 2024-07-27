Bilecikli Hentbolcu Furkan Kural, Gelişim Kampına Katılıyor

Bilecikli hentbolcu Furkan Kural, hentbol için gelişim kampına katılıyor.

Burdur'da düzenlenen U14 Hentbol Milli Takım Gelişim Kampı'na, Gençlikspsor Kulübü sporcusu Furkan Kural katılım sağlıyor. Hentbol ile ilgilenen 2011 doğumlu sporcu katılacağı kampta kendisini geliştirmeyi hedefliyor. - BİLECİK