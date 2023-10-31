Bilecikli Doruk Subaşıoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı resepsiyonuna davet edildi
Spor Haberleri
Beşiktaş Artaş U-10 futbol takımının başarılı file bekçisi Bilecikli Doruk Subaşıoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen resepsiyona davet edildi. Subaşıoğlu, turnuvada namağlup şampiyon olan takımının başarısını temsil etti.
Beşiktaş Artaş U-10 futbol takımının başarılı file bekçisi Bilecikli Doruk Subaşıoğlu'nu Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyetin 100'üncü yılı münasebetiyle resepsiyona davet etti.
Geçtiğimiz günlerde Yalova'da Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 7. Cumhuriyet Kupası düzenlenirken, turnuvada Beşiktaş Artaş U-10 futbol takımı namağlup şampiyon olmuştu. Çıktığı 6 maçta yol yemeden tamamlayan Doruk Subaşıoğlu turnuvaya damga vururken maç sonu anne ve babasıyla büyük sevinç yaşamıştı. Yaşanan bu başarı sonrası Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyetin 100'üncü yılı münasebetiyle resepsiyona Doruk Subaşıoğlu ve ailesini davet etti. Burada Doruk Subaşıoğlu ile yakından ilgilenen ve Beşiktaşlı olduğu öğrenilene Bilecik Valisi Şefik Aygöl, birde kendisinin imzaladığı futbol topu hediye etti. - BİLECİK