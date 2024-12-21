Bilecikli Boksör Muhammed Halil Doğru, İstanbul'da Bronza Uzandı
Muhammed Halil Doğru, İstanbul'daki Büyük Erkekler Boks Şampiyonası'nda 80 kilogramda bronz madalya kazandı ve turnuvanın en teknik boksörü seçilerek kupa aldı.
Bilecikli boksor Muhammed Halil Doğru Namık Seyhan, İstanbul'da düzenlenen 'Büyük Erkekler Boks Şampiyonasına' damga vurdu.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisinde düzenlenen Namık Seyhan İstanbul Büyük Erkekler Boks Şampiyonasında Muhammed Halil Doğru 80 kilogram bronz madalya kazandı.
Ayrıca Doğru, turnuvanın en teknik boksörü seçilip kupa almıştır. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor