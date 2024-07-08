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Bilecikli Boksör Ahmet Salih Akcan Türkiye 3'üncüsü oldu

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Bilecikli boksör Ahmet Salih Akcan, İzmir'de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 5 maç sonucunda 56 rakibini geride bırakarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

Bilecikli boksör Ahmet Salih Akcan, toplam 5 maç sonrasında 56 rakibini geride bırakarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

İzmir'de düzenlenen ve toplam 700 sporcunun katıldığı Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Bilecikli sporcu Ahmet Salih Akcan 40 kiloda 56 rakibini geride bırakarak topla 5 maç sonunda Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir büyük bir başarıya imza atan sporcu ve antrenör Serkan Mayda'yı tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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