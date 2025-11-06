Bilecikli Antrenör Mesur Düş, Deaflympics Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
Bilecikli antrenör Mesur Düş, 2025'te Japonya'da düzenlenecek 25. Deaflympics Yaz Oyunları'nda Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takımı'nın antrenörlüğünü yapacak. Öncesinde Yalova'da hazırlık kampı gerçekleştirilecek.
Bilecikli antrenör Mesur Düş, Japonya'daki 25. Deaflympics Yaz Oyunları'nda Milli Takım Antrenörü olarak Türkiye'yi temsil edecek.
15-26 Kasım 2025 tarihlerinde Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek 25. Deaflympics Yaz Oyunları'nda, Bilecikli antrenör Mesur Düş, Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takımı'nın antrenörlüğünü üstlenecek. Organizasyon öncesinde 7-18 Kasım 2025 tarihlerinde Yalova'da yapılacak İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Hazırlık Kampı öncesi, Mesur Düş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.
İl Müdürü Demir, ziyarette Mesur Düş'e başarı dileklerini ilettı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor