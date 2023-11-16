Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Oryantiring Yarışması finalinde ödül alamayan bir yarışmacıya Vali Aygöl destek oldu ve kendisine bir futbol topu hediye etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Oryantiring Yarışmalarında ödül alamayan yarışmacıya destek oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilk defa düzenlenen Oryantiring Yarışması finali sonucunda ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Vali Aygöl'ün yan koltuğunda oturan minik yarışmacı ödül alamadığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı.

Ardından Vali Aygöl, duruma müdahale ederek minik yarışmacıya kendisinin imzaladığı bir futbol topu hediye ederek destek oldu. Ödül karşısında yarışmacının mutluluğunu gören Vali Aygöl, "Oryantiring Yarışmasının finali sonucu yaptığımız ödül töreninde yanımda oturan Bursa'dan gelmiş yavrucak Alperen ödül alamadığını öğrenince çok üzüldü. Bir top hediyesi onu mutlu bir şekilde ailesine dönmesine vesile oldu" ifadesini kullandı. - BİLECİK