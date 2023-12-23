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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını ziyaret etti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta yer alan 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını antrenmanda ziyaret etti. Yarın sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor'u ağırlayacak olan 1969 Bilecik Kulübü futbolcuları son antrenmanını tamamladı. Antrenmanda futbolcuları ziyaret eden Bilecik Valisi Aygöl, başarı dileklerinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta yer alan 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını antrenmanda ziyaret etti.

Yarın sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor'u ağırlayacak olan 1969 Bilecik Kulübü futbolcuları son antrenmanını tamamladı. Antrenmanda futbolcuları ziyaret eden Bilecik Valisi Aygöl, başarı dileklerinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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