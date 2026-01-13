Bilecik U16 Gençler Ligi'nde gol yağmuru yaşandı

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 8'inci hafta geride kalırken, oynanan 3 müsabakada 25 gol atıldı.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 8'inci hafta geride kalırken 1 maç fazlası olan Osmanelispor ligde 8'de 8 yaparak liderliğe yükseldi. Ligin 8'inci haftasında lider Osmanelispor kendi evinde Söğütspor'u 6-0'lık skorla yendi. Ligde 1 maçı eksik 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Günesşpor'u 10-0'lık skorla yenerken, haftanın son maçında Bilecik Gençlerbirliğispor kendi evinde Vitraspor'u 7-2 yendi. Bu sonuçlar sonrası 24 puanlı Osmanelispor liderliğini sürdürürken, 21 puanlı 1299 Bilecik Spor Kulübü lideri takip etti. Ligin 9'uncu haftasında Cumartesi günü Söğütspor-1299 Bilecik Spor Kulübü ve Vitraspor-Osmanelispor maçları oynanacak. Güneşspor ise, ligden çekilen Erturulspor ile karşı karşıya gelirken, 3-0 hükmen galip sayılacak. Bu haftayı Bilecik Gençlerbirliğispor BAY geçecek. - BİLECİK