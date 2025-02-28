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Bilecik U15 Gençler Ligi Kur'aları Çekildi

Bilecik U15 Gençler Ligi Kur'aları Çekildi
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Bilecik U15 Gençler Ligi 2024-2025 sezonu için kur'alar çekildi. Lig 8-9 Mart tarihlerinde başlayacak ve çift devreli olarak oynanacak.

Bilecik U15 Gençler Ligi 2024-2025 futbol sezonu kur'aları çekilirken, lig 8-9 Mart tarihinde başlayacak.

Bilecik U15 Gençler Ligi kur'aları, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon binasında çekildi. Kur'a çekimine Söğüt Spor, Ertuğrul Spor, Güneş Spor, Osmaneli Spor, Vitra Spor, 1299 Bilecik Kulübü ve 1969 Bilecik Spor Kulübü katıldı. Çift devreli oynanacak U15 Gençler Ligi, 8-9 Mart tarihinde başlayacak. İlk hafta 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Ertuğrul Spor, Güneş Spor ile 1299 Bilecik Kulübü, Vitra Spor ile Osmaneli Spor karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftası Söğütspor BAY geçecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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