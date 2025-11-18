Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 8. Haftanın Sonuçları

Bilecik U14 Gençler Ligi 8'inci hafta geride kalırken, Bilecik Futbol Akademispor zorlu rakibi Osmanelispor'u yendi.

Bilecik U14 Gençler Ligi 8'incı haftasında oynan 5 müsabakada toplamda 31 gol atılırken, 3 maçı ev sahibi, 2 maçı deplasman takımı kazandı. Ligde 8'de 8 yaparak liderliğini sürdüren Vitraspor, 4 Eylülspor'u 5-1'lik skorla geçti. 1963 Başakspor kendi evinde Bozüyükspor'u zorda olsa 1-0'lık skorla geçerken, Söğütspor kendi evinde Vezirhanspor'a 4-2 kaybetti. 1299 Bilecik Kulübü Güneşspor deplasmanında 12-0'lık skorla dönerken, Bilecik Futbol Akademispor kendi evinde zorlu rakibi Osmanelispor'u 4-1 yendi. Bu sonuçlar sonrası Ligde 8'de 8 yaparak liderliğini sürdüren Vitraspor 24 puanla liderliğini sürdürürken, 1299 Bilecik Kulübü 22, Bilecik Futbol Akademispor 16, 4 Eylülspor ve Osmanelispor ise, 13'er puanla lideri takip ettiler.

Ligin 9'uncu haftasında Cumartesi günü Vezirhanspor-Güneşspor, Osmanelispor-Söğütspor maçlarıyla başlayacak. Pazar günü ise, Bozüyükspor- Bilecik Futbol Akademispor, 4 Eylül 1963 Başakspor, 1299 Bilecik Kulübü ile Vitraspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK