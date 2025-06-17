Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 4'üncü Hafta Sonuçları

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 4'üncü Hafta Sonuçları
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Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kalırken, A Grubu'nda Bilecik Futbol Akademisi, B Grubu'nda ise Vitraspor lider tamamladı. A Grubu'nda toplam 22 gol atılırken, B Grubu'nda da heyecan dolu maçlar oynandı.

Bilecik'te U13 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kalırken, A Grubu'ndan Bilecik Futbol Akademi, B Grubu'nda ise Vitraspor grupları lider tamamladı.

Bilecik'te U13 Gençler Ligi'nde 4'üncü haftasında A Grubundan 11, B Grubundan ise gol yağmuru yaşanırken, 22 gol atıldı. A Grubundan 4'üncü hafta ilk müsabakasında Osmanelispor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübü'nü konuk etti. Maç 0-0'lık skorla sonuçlanırken, 1 maçı fazla Bilecik Futbol Akademi, Ertuğrulspor'u 6-4 yendi. Gruptaki son maçta Vezirhaspor kendi evinde 1963 Başakspor'a 1-0 yenildi. Gölpazarıspor haftayı BAY geçtiği 4'üncvü haftada 1 maçı fazla Bilecik Futbol Akademi 12 puanla liderliğe, 1 maçı fazla 1299 Bilecik Kulübü ise 10 puanla ikinci sırada yer aldı. 1 maçı eksik Osmanelispor ise, 10 puanla 3'üncü sırada haftayı tamamladı. Ligin 5'inci haftasında yarın Gölpazarıspor- Bilecik Futbol Akademi, 1963 Başakspor-Osmanelispor ve Ertuğrtulspor-Vezirhanspor karşı karşıya gelecek. Ligin 5'inci haftasında 1299 Bilecik Kulübü haftayı BAY geçecek.

B Grubunda gol yağmuru

B Grubunun 4'üncü haftasında lider Vitraspor kendi evinde Bozüyükspor'u konuk etti. Aynı ilçenin 2 takımı arasında oynana müsabakayı Vitraspor maçı 4-1 kazandı. 1922 Spor kendi evinde Söğütspor 10-1 yenerken, 4 Eylülspor'da kedi evinde Güneşspor'u 4-2 yendi. Bu sonuçlar sonrası ligde 4'te 4 yapan Vitraspor 12 puanla liderliğini sürdürken, Bozüyükspor ve 4 Eylülspor 7'şer puanla lideri takip etti. Gruptaki 5'inci hafta yarın Bozüyükspor-1922 Spor, Güneşspor-Vitraspor ve Söğütspor-4 Eylülspor maçları ile tamamlanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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