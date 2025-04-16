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Bilecik, U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik, U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapacak
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Haberler
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Bilecik, 2024-2025 sezonuna ait U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak olan müsabakalara birçok takım katılacak.

Bilecik, U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Bilecik, 2024-2025 sezonu U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. 17-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak 16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında İstanbul temsilcilileri Gazi Mahallesispor ve Fevzi Çakmak Futbol Kulübü, Sakarya temsilcisi Sapanca Akademi Spor, Bolu temsilcisi Kıbrıscık Spor, Kocaeli temsilcisi Kullar 1975 Spor ve Kütahya temsilcisi Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor takımları katılacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Balıkesir, Kütahya, Muğla, Denizli, Isparta, Adana, Nevşehir, Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Van, Iğdır, Erzincan, Ordu, Kayseri, Çankırı ve Karabük illerinde oynanacak U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında şampiyon olan takımlar bir üst tura yükselecek. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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