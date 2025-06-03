Bilecik'te Veliler Arası Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Bilecik'te Veliler Arası Voleybol Turnuvası Düzenlendi
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Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon Programı çerçevesinde düzenlenen veliler arası voleybol turnuvası, katılımcılar arasında sporun birleştirici gücünü pekiştirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında, Veliler Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen turnuva, veliler ve öğretmenler arasında birlik ve beraberliği pekiştirdi. Karşılaşmalar boyunca renkli görüntüler yaşanırken, katılımcılar sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Organizasyona destek veren Ertuğrulgazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Serdar İltir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ve kurum çalışanlarına teşekkür edilirken, turnuvanın ilerleyen dönemlerde de devam etmesi yönünde olumlu değerlendirmeler yapıldı.

BİL-EN Programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin, eğitim ve toplumsal gelişime katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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