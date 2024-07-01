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Bilecik'te Uluslararası Ultra Trail Koşusu Düzenlendi

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uluslararası patika yarışması 'Ultra Trail Koşusu'na 4 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uluslararası patika yarışması 'Ultra Trail Koşusu' düzenlendi. Etkinliğe 4 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, 'Uluslararası Ultra Trail Koşusu'na ev sahipliği yaptı. Tarihin ve doğal güzelliklerin arasında yer alan 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen etkinlik, 3 kategoriden oluştu. Yarışmacılar, Gölpazarı etrafından işaretlenmiş parkuru tamamlayarak Kurşunlu Kayası Mesire Alanı'na gelerek başladığı yerde bitirdi. Yarışmaya yurt içinden ve 4 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Yarışmaya katılan bütün yarışmacılara hediyeler verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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