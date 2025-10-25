Haberler

Bilecik'te UEFA C Antrenörlük Kursu Açılacak

Bilecik'te UEFA C Antrenörlük Kursu Açılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Bilecik ve çevre illerden katılımcılar ile UEFA C Antrenörlük Kursu açacağını duyurdu. Kurs için gerekli belgeler ve koşullar açıklandı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, 'UEFA C Antrenörlük Kursu' açılacağı söyleyerek, "Bilecik ve diğer illerden katılım sağlanabilir. federasyonun istediği 30 katılımcı tamamlandıktan sonra kurs açılabilecek" dedi.

ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan başvuru neticesinde Bilecik'te 'UEFA C Antrenörlük Kursu' açılmasına karar verildi. Konu hakkında açıklama yapan ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Başvuru için en az ilköğretim mezunu olması, 5 hekimli doktor raporu, sabıka kaydı, 2 adet resim, kimlik önlü arkalı fotokopisi, ilk yardım sertifikası (onaylı bir kurumdan alınmış olması) gerekir. 30 katılımcı tamamlandıktan sonra kursun açılabilecek. Katılacak kişilerin talep dilekçelerini 01 Kasım 2025 tarihine kadar 0549 890 0482 telefonunla iletişimine geçmesi gerekiyor. Kurs ücreti Türkiye Futbol Federasyonu hesabına 53 bin TL, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğine ise 12 bin TL olmak üzere 65 bin TL kurs ücreti yatırılacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.