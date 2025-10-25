Bilecik'te UEFA C Antrenörlük Kursu Açılacak

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, 'UEFA C Antrenörlük Kursu' açılacağı söyleyerek, "Bilecik ve diğer illerden katılım sağlanabilir. federasyonun istediği 30 katılımcı tamamlandıktan sonra kurs açılabilecek" dedi.

ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan başvuru neticesinde Bilecik'te 'UEFA C Antrenörlük Kursu' açılmasına karar verildi. Konu hakkında açıklama yapan ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Başvuru için en az ilköğretim mezunu olması, 5 hekimli doktor raporu, sabıka kaydı, 2 adet resim, kimlik önlü arkalı fotokopisi, ilk yardım sertifikası (onaylı bir kurumdan alınmış olması) gerekir. 30 katılımcı tamamlandıktan sonra kursun açılabilecek. Katılacak kişilerin talep dilekçelerini 01 Kasım 2025 tarihine kadar 0549 890 0482 telefonunla iletişimine geçmesi gerekiyor. Kurs ücreti Türkiye Futbol Federasyonu hesabına 53 bin TL, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğine ise 12 bin TL olmak üzere 65 bin TL kurs ücreti yatırılacak" dedi. - BİLECİK