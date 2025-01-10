Bilecik'te Okul Sporları Gençler B Güreş Grup Müsabakaları Düzenlenecek

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Okul Sporları Gençler B Güreş Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

İl Müdürü Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre Bilecik'te düzenlenecek Okul Sporları Gençler B Güreş Grup Müsabakaları 12 Ocak'ta başlayacağını söyledi. Özdemir, "Turnuvaya; Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak ve ev sahibi olarak Bilecik dahil toplam 22 farklı ildeki 300'den fazla sporcu iştirak edecek. 12 Ocak saat 10.00'da İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda başlayıp 4 gün boyunca sürecek turnuvaya tüm halkımız davetlidir" dedi.

Öte yandan; İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacak yarışmanın Serbest Stil Müsabakaları 12-13 Ocak, Grekoromen Stil Müsabakaları ise 14-15 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. - BİLECİK