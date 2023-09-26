Bilecik'te Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Bilecik'te 5 motosikletin çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 4 kişi motosikletlerle birlikte yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.