Haberler

Bilecik'te Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Spor Haberleri

Bilecik'te 5 motosikletin çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 4 kişi motosikletlerle birlikte yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Bilecik'te motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ayrı günlerde 5 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine, mahallerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarından şüphelileri tespit eden ekipler, 4 kişiyi motosikletlerle yakaladı.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Spor

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bilecik Spor Haberler

title