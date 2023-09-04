Bilecik'te Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk coşkusu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dört ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın Brüksel'deki final maçı, Bilecik'te Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekrandan izlendi. Bilecikliler, final maçını canlı yayında takip ederek, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Bilecik Belediyesi tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile karşılaşmayı takip eden Bilecikliler, şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.

Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların birlikte izlediği maç hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında işte Cumhuriyet kadını, işte şampiyon! CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik skorla yenerek şampiyon olan Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Gururumuz oldun Filenin Sultanları" ifadesini kullandı.