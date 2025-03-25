CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler
Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Kepenkleri gören vatandaş isyan etti! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

Bahçeli entübe mi edildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Bilecik'te Küçükler Judo Grup Müsabakaları Düzenleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen küçükler judo grup müsabakalarına 250 sporcu katılıyor. 10 farklı sıklette gerçekleştirilen etkinlik sonucunda ilk 3'e giren sporcular, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanacak.

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Bilecik'te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor.

İstasyon Spor Salonu'nda, Bilecik'in yanı sıra Bolu, Bursa, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'tan gelen 250 kız ve erkek sporcu, 10 farklı sıklette 2 gün mücadele edecek.

Sıkletlerinde ilk 3 dereceye giren sporcular, Amasya'da 26-27 Nisan'da düzenlenecek Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlere ve sporculara başarılar dileyerek, minik judocuların yeteneklerini sergileyeceğini söyledi.

Kıran kırana güzel müsabakaların olduğunu anlatan Demir, "Temas sporu, bireysel branşın zorlukları var. Kendim eski milli güreşçi olarak bizim branşımızla judo branşı birbirine çok yakındır. Biz elbiseyi tutmadan onlar elbiseyi tutarak müsabaka yapıyorlar. Gerçekten zorluğu çok fazla ve sakatlık oranı olabilecek kapasitede, diğer branşlara göre çok fazla. Temennimiz, sakatlık olmadan centilmenlik içeresinde müsabakaların tamamlanması." dedi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title