Bilecik'te küçük erkekler voleybol müsabakaları tamamlandı

Güncelleme:
Bozüyük'te düzenlenen küçük erkek voleybol müsabakaları büyük bir heyecanla sona erdi. Farklı okullardan takımların katıldığı organizasyonda genç sporcular centilmence mücadele etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen okul spor faaliyetleri küçük erkek voleybol müsabakaları tamamlandı.

Bozüyük'te gerçekleştirilen okul spor faaliyetleri küçük erkek voleybol müsabakaları, heyecan dolu karşılaşmaların ardından tamamlandı. İlçedeki farklı okullardan takımların katılım sağladığı müsabakalarda, genç sporcular centilmence mücadele etti. Organizasyon boyunca öğrenciler hem sportif performansları hem de disiplinli duruşlarıyla dikkat çekti. Müsabakalar, sporun eğitimle birlikte gelişimine katkı sunarken, öğrencilerin takım oyunu ve fair-play anlayışını pekiştirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Hem sporda hem de okulda başarı gösteren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Organizasyona katılım sağlayan sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ediyor, gençlerimizi spora teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

