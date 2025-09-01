Bilecik'te Kick Boks Şampiyonası Başladı

Bilecik'te düzenlenen 1. İller Arası Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası, başladı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 11 farklı ilden toplam 700 sporcu katıldı. Organizasyon, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenirken, sporcular kıyasıya mücadele edecek. Şampiyona kapsamında, farklı yaş kategorilerinde yüzlerce müsabaka yapılacak. Organizasyonun, 3 gün süreceği ve final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödüllerinin verileceği bildirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecik olarak böylesine geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK