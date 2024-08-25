Bilecik'te Judo Siyah Kuşak Kurs ve Sınavları Başladı

Bilecik'te düzenlenen Judo Siyah Kuşak 1. ve 2. Dan Kurs ve Sınav Müsabakaları için eğitimler başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İstasyon Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Judo Siyah Kuşak 1. ve 2. Dan Kurs ve Sınav Müsabakaları teorik eğitim ile başladı. Tamamlanacak olan uygulama eğitimleri neticesinde başarılı olan sporcular ustalık derecelerini yükseltecekler. - BİLECİK