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Bilecik'te 'Hem Sporda Hem Okulda Başarı' Projesi Başarıyla Tamamlandı

Bilecik'te 'Hem Sporda Hem Okulda Başarı' Projesi Başarıyla Tamamlandı
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hem Sporda Hem Okulda Başarı' projesi kapsamında gerçekleştirilen yüzme müsabakalarında öğrenciler büyük başarılar elde etti. Dereceye giren yüzücülere ödülleri takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Hem Sporda Hem Okulda Başarı' projesi çerçevesinde düzenlenen yüzme müsabakalarında öğrencilerden büyük başarı geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlendiği 'Hem Sporda Hem Okulda Başarı' projesine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Bahçelievler Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğin yüzme branşında, tüm kategoriler il seçmesi müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren yetenekli yüzücülere, ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir takdim etti.

İl Müdürü Yasin Özdemir müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "Katılım gösteren tüm sporcu, hakem, öğretmen ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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