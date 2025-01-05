Bilecik'te 'Hem Sporda Hem Okulda Başarı' Projesi Başarıyla Tamamlandı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Hem Sporda Hem Okulda Başarı' projesi çerçevesinde düzenlenen yüzme müsabakalarında öğrencilerden büyük başarı geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlendiği 'Hem Sporda Hem Okulda Başarı' projesine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Bahçelievler Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğin yüzme branşında, tüm kategoriler il seçmesi müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren yetenekli yüzücülere, ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir takdim etti.

İl Müdürü Yasin Özdemir müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "Katılım gösteren tüm sporcu, hakem, öğretmen ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK