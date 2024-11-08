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Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aylık Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aylık Toplantısı Yapıldı
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında düzenlenen toplantıda, kurumun genel performansı analiz edilerek hedefler gözden geçirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında, aylık değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü toplantı salonunda İl Müdürü Yasin Özdemir'in başkanlığında hizmet ve şube müdürlerinin katılımı ile haftalık durum değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda, kurumun genel performansı analiz edilerek, hedefler gözden geçirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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