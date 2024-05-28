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Bilecik'te Gençlik Merkezi'nde Açık Hava Sinema Etkinliği

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde açılan Gençlik Merkezi, 'Açık Hava Sinema Etkinliği' düzenleyerek gençleri bir araya getirdi. Gençlik Merkezinin tanıtımının yapıldığı etkinlik büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde açılan Gençlik Merkezi 'Açık Hava Sinema Etkinliği' ile tüm gençleri buluşturdu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yeni açılan Gençlik Merkezinde 'Açık Hava Sinema Etkinliği' düzenlendi. Düzenlenen etkinlik sayesinde tüm gençler bir araya gelme fırsatı yakaladı. Gençlik Merkezinin tanıtımının yapıldığı film izleme etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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