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Bilecik'te Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup Müsabakaları Başlıyor

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Bilecik'te ilk kez düzenlenecek olan Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup müsabakaları bugün başlıyor. İl Müdürü Yasin Özdemir, 10 farklı şehirden 15 okulun katılacağı müsabakalara tüm sporculara başarılar diledi.

Bilecik'te ilk kez düzenlenecek olan Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup müsabakaları bugün başlıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre Bilecik'te bir ilkin gerçekleşeceğini belirtti. Yasin Özdemir, "Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup Müsabakaları bugün itibariyle ilimizde başlıyor" dedi.

Katılacak illeri açıklayan İl Müdürü Özdemir, "Yıldızlar ve Gençler müsabakalarına; İstanbul, Bolu, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Karabük ve Kastamonu olmak üzere 10 farklı şehirden 15 okul iştirak edecek. 96 Yıldız, 160 Genç kategorisinde yarışmak üzere toplam 256 sporcunun katılacağı müsabakalar İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacak olup grup müsabakaları çapraz eşleşmeler sonucunda en iyi iki takım İzmir'de yapılacak Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılma hakkı elde edecek. Bugün başlayan ve 5 gün boyunca şehrimizde misafir edeceğimiz tüm sporculara başarılar diliyor halkımızı davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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