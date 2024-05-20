Bilecik'te Geleceğin Sporcuları Etkinliklerle Kendilerini Geliştirdi

Bilecik'te geleceğin sporcuları çeşitli etkinliklerle aktiviteler yaparak kendilerini geliştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Atletizm Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Edebali Ortaokulu öğrencileri çeşitli etkinliklerde buluştu.

Engel ve sprint koşuları, durarak uzun atlama, bayrak koşusu ve daha uzağa at oyunu gibi eğlenceli etkinlikler ile hem öğrendiler hem de sporla iç içe vakit geçirdiler. Spor kariyerlerinde etki edecek bu etkinlikler ile öğrenciler verimli zaman geçirdiler. - BİLECİK