Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bilecik'te Futbolcuları Taşıyan Araç Traktöre Çarptı

Bilecik'te Futbolcuları Taşıyan Araç Traktöre Çarptı

Spor Haberleri

Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu 2'inci hafta müsabakasından dönen futbolcuları taşıyan hafif ticari araç, traktöre arkadan çarptı. Kazada sporcular yara almadan kurtuldu.

Bilecik'te bir maçtan dönen futbolcuları taşıyan hafif ticari araç traktöre arkadan çarparken, sporcular kazayı ucuz atlattı

Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu 2'inci hafta müsabakasında Bozüyük Sentetik Saha'da Cihangazispor ile Kınıkspor karşı karşıya geldi. Müsabaka sonrası Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan, dün gece 11 AB 457 plakalı hafif ticari araca futbolcuları bindirerek yola çıktı. Araç, Dereköy kavşağında aynı istikamette seğir halindeki 11 EE 368 plakalı traktörün arkasında odun taşımak için kullanılan römorka arkadan çarptı.

Yaşanan kazada hafif ticari araç traktörün römorkuna ok gibi saplanırken, araçta bulunan Başkan Ceyhan ve futbolcular kazayı yara almadan atlattı. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bilecik Tragger Ceyhan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title