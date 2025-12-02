Haberler

Bilecik'te Futbol Müsabakalarının Şampiyonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Oldu

Bilecik'te Futbol Müsabakalarının Şampiyonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda gerçekleştirilen 'Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları'nda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Takım, Düzce'deki grup müsabakalarında Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı.

Bilecik'te gerçekleştirilen 'Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları' şampiyonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanan 'Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları' sona erdi. Müsabakalar sonucunda Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olarak Bilecik'i Düzce'de yapılacak olan grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Bilecik İmam Hatip Lisesi ikinci olurken, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvayı üçüncü olarak olarak tamamladı.

Ödül töreninin sonunda dereceye giren takımların tüm sporcuları ve antrenörleri birbirini tebrik etti. Aynı fotoğraf karesinde fair play ve dostluk mesajları vererek örnek bir davranış sergiledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 535.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı

Diva sahnede çılgına döndü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi

Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.