Bilecik'te Futbol Müsabakalarının Şampiyonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Oldu
Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda gerçekleştirilen 'Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları'nda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Takım, Düzce'deki grup müsabakalarında Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı.
Bilecik'te gerçekleştirilen 'Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları' şampiyonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanan 'Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları' sona erdi. Müsabakalar sonucunda Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olarak Bilecik'i Düzce'de yapılacak olan grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Bilecik İmam Hatip Lisesi ikinci olurken, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvayı üçüncü olarak olarak tamamladı.
Ödül töreninin sonunda dereceye giren takımların tüm sporcuları ve antrenörleri birbirini tebrik etti. Aynı fotoğraf karesinde fair play ve dostluk mesajları vererek örnek bir davranış sergiledi. - BİLECİK