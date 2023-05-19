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Bilecik'te Fener Alayında Gençler Bir Araya Geldi

Bilecik'te Fener Alayında Gençler Bir Araya Geldi

Spor Haberleri

Bilecik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayına çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet meydanında toplanan Bilecikliler, ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle yürüdüler.

Bilecik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayına çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet meydanında toplanan Bilecikliler, ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle yürüdüler. Fener alayı sonrası meydanda toplanan kalabalığa konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "19 Mayıs'ımız kutlu olsun" ifadelerini kullanarak, "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Umuyorum ki önümüzdeki Pazar gününden sonra bayramlarımızı çok daha güçlü ve büyük coşkuyla kutlayacağız. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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