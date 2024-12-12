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Bilecik'te Engelli Bireyler için 'Mutlu Çarşamba' Projesi Başladı

Bilecik'te Engelli Bireyler için 'Mutlu Çarşamba' Projesi Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde Bilecik Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde engelli ve özel bireylere yönelik 'Mutlu Çarşamba' etkinlikleri düzenleniyor. Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek projeyle bireylerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlanıyor.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te, engelli ve özel bireylere yönelik hazırlanan "Mutlu Çarşamba" projesi uygulanmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında Bilecik Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde etkinlik yapıldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katılımıyla yapılan etkinlikte, sportif faaliyetlerin yanı sıra langırt, masa tenisi ve floor curling yarışmaları düzenlendi.

Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek proje kapsamında özel bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyalleşmeleri hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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