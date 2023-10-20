Bilecik'te 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında broşür dağıtıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilere broşür dağıttı. Ayrıca, 'Uyuma' uygulaması ve web sitesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrencilere broşür dağıtıldı. Ayrıca belirli noktalara konulan stantlarda 2 bin 634 üniversite öğrencisi 'Uyuma' uygulaması ve web sitesi hakkında bilgilendirildi..

'Narkonokta' faaliyetleri kapsamında şehrin her yerinde stant kurulup bilgilendirmeler yapılmaya devam edeceği bildirildi. - BİLECİK