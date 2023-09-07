Bilecik'te Bedelli Askerler İçin Yemin ve Terhis Töreni Düzenlendi

BİLECİK (İHA) – Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

9. dönem bedelli askerler için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Tören, yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılması, birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen ve konuşma yapan erler ile geçmişte askerliğini 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yapan ve oğulları aynı yerde vatani görevine devam edenlere Vali Şefik Aygöl ile Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı tarafından hediyelerini vermesi ve tören geçişiyle sona erdi. - BİLECİK