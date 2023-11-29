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Bilecik'te 257 öğrenciye sporcu kartı çıkartılacak

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Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 14-15 yaş arası 257 öğrenciye sporcu kartı çıkartılması kararı alındı. Öğrenciler faal bir şekilde 'rekreatif spor' antrenmanlarına başlayacak.

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 14-15 yaş arası 257 öğrenciye sporcu kartı çıkartılması kararı alındı.

Bilecik'te 14-15 yaş grubu 257 öğrenci için sporcu kartı çıkartılarak faal bir şekilde 'rekreatif spor' antrenmanlarına başlanması kararı alındı. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katıldığı toplantıda, Hayme Ana Meslek Lisesi ve Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencilerine faaliyetlerle ilgili bilgi verildi. Sunum sonrası öğrencilerin isimleri kaydedilip planlama yapıldı. Bu çerçevede Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta plaj voleybolu ve çevresinde bisiklet turu, Osmaneli ve Pazaryeri'nde doğa yürüyüşü, Bozüyük'te ise plaj voleybolu etkinliklerinin dönem boyunca devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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