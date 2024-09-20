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Bilecik'te 2 Bin 289 Öğrenciye Spor Yetenek Taraması Yapıldı

Bilecik'te 2 Bin 289 Öğrenciye Spor Yetenek Taraması Yapıldı
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 9 ayda 2 bin 289 öğrencinin yetenek taramasının gerçekleştirildiğini ve 351 öğrencinin spora yatkınlığının tespit edildiğini açıkladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile kentte 9 ayda 2 bin 289 öğrencinin yetenek taraması yapılarak 351'inin spora yatkınlığı tespit edildiğini söyledi.

Bilecik il genelinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında okullarda yetenekli sporcular aranıyor. Yapılan program hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak programı olarak hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile 2023-2024 döneminde spora yatkın bulunan geleceğin şampiyon sporcularının eğitimleri 9 Eylül'de tüm ilçeler dahil Bilecik'te yeniden başladı.Bilecik'te İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan 2024 yılı taramasında başarılı olan 351 öğrenci için temel spor eğitimleri başladı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında testler ve ölçümler, Gençlik ve Spor Bakanlığı veri havuzunda toplandıktan sonra yapılacak olan değerlendirmeler ve temel spor eğitimleri ile çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip yönlendirmeleri yapılıyor. Bu kapsamda, 2020-2021-2022-2023 yıllarını kapsayan tarama sonucu 845 sporcu, Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı ile spora yatkın bulunarak ilgili branşlara yönlendirilmiştir. 2024 yılı taramasında ise 2 bin 289 öğrencinin yetenek taraması yapılarak 351 öğrencinin spora yatkınlığı tespit edilmiştir. Bu öğrenciler için BilecikGençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda geniş ve kapsamlı olarak yıl boyunca verilecek olan eğitimleri içeren ve eğitimler sırasında ve sonunda test ve ölçümlerin yapıldığı Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı devam etmektedir. Program sonucunda spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler değerlendirilerek sporcuların yeteneklerine uygun olan branşlara yönlendirilmesi sağlanacaktır" dedi.

"Hem sporun yaygınlaştırılması hem de ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirilmesi için büyük bir fırsat sunmaktadır"

Özdemir açıklamasının devamında, "Amacımız, sadece yetenekli sporcuları keşfetmek değil, aynı zamanda spora olan ilgiyi artırmak ve gençlerimizi sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmektir. Bu süreç, hem sporun yaygınlaştırılması hem de ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştirilmesi için büyük bir fırsat sunmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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