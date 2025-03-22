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Bilecik'te 2. Amatör Lig Kura Çekimi Gerçekleşti

Bilecik'te 2. Amatör Lig Kura Çekimi Gerçekleşti
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Bilecik'te 18-19 Nisan tarihlerinde başlayacak olan 2. Amatör Lig'in kura çekimi yapıldı. ASKF Başkanı Nusret Tosun, takımlara başarılar dileyerek 8 takımın A ve B gruplarında mücadele edeceğini duyurdu.

Bilecik'te 18-19 Nisan tarihlerinde başlayacak olan 2. Amatör Lig'in kura çekimi yapıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. ASKF Başkanı Nusret Tosun, kura çekimi öncesi katılan tüm takımlara yeni sezonda başarılar dilerken, kazasız belasız bir lig olmasını diledi. Ardından 8 takımın mücadele edeceğini Bilecik 2. Amatör Lig'de A ve B grubu olarak 4'er takım yer aldı. A grubunda Edebali Spor, Ertuğrul Spor, Yeniköyspor ve Bayırköyspor yer aldı. B grubunda ise, Güneşspor, Bozüyük Kulübü, Kandilli Spor ve Kınık Spor mücadele edecek. Mücadeleler 18-19 Nisan günü başlarken, A grubunda ilk hafta Ertuğrul Spor- Bayırköyspor, Edebali Spor-Yeniköyspor karşı karşıya gelecek. B grubunda ise ilk haftasında Kınık Spor-Güneşspor, Kandilli Spor- Bozüyük Kulübü karşı karşıya gelecek.

Lig sonunda gruplarında ilk 2'de bulunan takımlar şampiyon olarak Bilecik 1. Amatör Lig'e çıkacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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