Bilecik spor haberleri: Yenipazar'da spor tesis çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Bilecik spor haberleri: Yenipazar'da spor tesis çalışmaları devam ediyor

Bilecik spor haberleri: Yenipazar'da spor tesis çalışmaları devam ediyor

Bilecik haberi: Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yenileme çalışmaları devam eden spor salonu ve futbol sahası çalışmalarını yerinde inceledi.

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yenileme çalışmaları devam eden spor salonu ve futbol sahası çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, gençleri ve çocukları spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla Aydın genelinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İsteyen herkese spor yaptırmak, sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla da yapılan çalışmalar çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Yenipazar ilçesindeki spor salonu ve futbol sahası çalışmalarını yerinde inceledi. Tüm hızıyla yenilenen tesislerdeki son durum ile ilgili bilgi alan Fillikçioğlu, Aydın genelinde sporu tabana yaymak için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yenipazar gençlik Futbol Aydın Spor Haberler

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