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Bilecik spor haberleri: Bilecik Belediyesi'nden Bilecikspor'a konaklama desteği

Spor Haberleri

Bilecik spor haberleri: Bilecik Belediyesi'nden Bilecikspor'a konaklama desteği

Bilecik haberi: Bilecik Belediyesi'nin eylül ayı belediye meclis toplantısı pazartesi oturumu Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılırken, Bilecikspor'un konaklama sorunu çözüldü.

Bilecik Belediyesi'nin eylül ayı belediye meclis toplantısı pazartesi oturumu Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılırken, Bilecikspor'un konaklama sorunu çözüldü.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan mecliste 7 gündem maddesi görüşülürken, imar planı ile ilgili konu imar komisyonuna havale edildi. Bilecik Belediyesi'nin yürütmüş olduğu altyapı çalışmalarına ek olarak ilk projede yer almayan Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bazı bölgelerin de proje kapsamına alınması ile ilgili gündem maddesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından yapılan oylama sonucunda iş artışı yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

"Bilecikspor ortak değerimiz olduğu için her zaman destek olmaya hazırız"

Meclisin son gündem maddesi ise afetten zarar gören vatandaşlar ve Bilecikspor futbolcularının konaklama problemlerini çözmek için görüşüldü. Söz alan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik'te yaşayan ve doğal afetlerden zarar gören vatandaşlarımız ve ortak değerimiz olan Bilecikspor'un barınma problemlerini çözmek için destek olmaya hazırız. Bu maddeyi de oybirliği ile geçirdiğimiz için ayrıca memnunuz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Spor Haberler

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