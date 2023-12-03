Bilecik Kolej ve Galatasaray U15 Kız Futbol Takımları Dostluk Maçında Buluştu

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanan maçta Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü ile Galatasaray U15 Kız Futbol Takımı 3-3 berabere kaldı. Maç sonunda iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederek dostluklarını pekiştirdi.

Bilecik'te oynana Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü ile Galatasaray U15 Kız Futbol Takımı kazanını dostluk oldu.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü ile Galatasaray U15 Kız Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Maç 3-3'lük skorla sonuçlanırken, Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü'nün üç golünü de Senanur Türkyılmaz attı. Maç sonu iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederken, Bilecik Kolej Kız Futbol Kulübü geleceğe umut verdi. - BİLECİK