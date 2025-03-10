Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü'nden Tarihi Galibiyet: 16-0

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, tarihi bir skora imza atarak 16-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 12. Grup 4'üncü hafta müsabakasında Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, kendi evinde Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik Sporu ağırladı. Maça iyi başlayan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü Senanur Türkyılmaz'ın 5, Benay Adıyaman'ın 4, Burcu Nilüfer Kayabaşı'nın 3, Ezgi Tanem Keskinsoy'nun 2, Eflin Şerefoğlu ve Zeynep Özer,un 1'er golüyle maçı 16-0 kazandı.

Bu farklı galibiyet sonrası Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü puanını 10'a çıkararak averajla Kütahya temsilcisi 1922 Dumlupınar Spor'un aradından ikinci sırada yer aldı. 5 takımlı grupta Çamlıca Gençlik ve Spor 6 puanla 3'üncü sırada, 3 puanla Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor 4'üncü, henüz puanı bulunmayan .Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik son sırada yer aldı. Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ligin 5'inci haftasında kendi evinde Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor'u konuk edecek. - BİLECİK