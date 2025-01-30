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Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü Kadınlar 3. Lig'e Hazırlanıyor

Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü Kadınlar 3. Lig'e Hazırlanıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 12. Grupta yer alacak Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, 8 Şubat'ta başlayacak lig için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, genç kadrosu ve özgün formaları ile dikkat çekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig temsilcisi Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü'nün ligin başlamasına sayıla günler kala hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 12. Grupta mücadele edecek olan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, 8 Şubat günü başlayacak lig öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 1922 Dumlupınar Spor, Çamlıca Gençlik ve Spor, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor ve Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik ile karışılacak olan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü lige her gün sentetik sahada yaptığı tek idmanla hazırlanıyor.

Takımın antrenörü Ozan Çağrı Gül, 5 takımlı grupta ligdeki ilk müsabakalarını 8 Şubat günü saat 12: 00'da deplasmanında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Gül, "Takımımız lige bomba gibi hazırlanıyor. Yaş ortalamamız 15 olurken, ligin en genç takımı olacak temsilcisiyiz. 3 oyuncumun Galatasaray'a lig öncesi transfer olunca bizleri gururlandırdı. Lige alt yapısından yetişen tamamı Bilecikli sporcularla katılacağız. Bilecik Kolej Spor Kulübü 146 takımın katılacağı Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig'inde adından söz ettirmek için çabamızı göstereceğiz. Grubumuz Eskişehir, Kütahya ve Bursa takımları yer alıyor" dedi.

Formalar beğeni topladı

Ötre yandan kız takımın formalarında Bilecik'in tarihi yerleri olan Ertuğrulgazi Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi, Atatürk heykeli, lavanta bahçesi ve Pelitözü Göleti'in yer aldığı fotoğraf karelerin motifleri işlenmesi büyük beğeni topladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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