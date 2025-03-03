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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı Bölge Şampiyonu Oldu
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nda bölge şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Takım, grup aşamasında tüm rakiplerini yenerek son 16 turuna yükseldi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, Bursa'da düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nda bölge şampiyonu oldu

Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığı'nın organizasyonuyla 81 İl Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı büyük bir başarıya imza attı. Turnuvanın grup aşamasında; Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüklerinin bulunduğu grupta mücadele eden Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, tüm maçlarını kazanarak grup birincisi ve bölge şampiyonu oldu. Bu önemli başarı ile birlikte takım, turnuvanın son 16 turuna yükselme hakkı kazandı.

"Takımımızı kutlar, bundan sonraki müsabakalarında da başarılar dileriz

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz; "Türk Polis Teşkilatımızın 180. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu turnuvada elde edilen başarı, teşkilatımızın spor ve dayanışma ruhunu yansıtması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Takımımızı kutlar, bundan sonraki müsabakalarında da başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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