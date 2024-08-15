Bilecik'i Gençler Judo Avrupa Kupası'nda temsil eden sporcular İl Müdürü'nü ziyaret etti

Bilecik'i Gençler Judo Avrupa Kupası yarışmalarında temsil eden sporcular Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir'i ziyaret etti.

Bilecik'i Gençler Judo Avrupa Kupasında temsil eden ve 7'inci olan Haticenur Göktaş ve Minikler Judo Balkan Şampiyonasında Bilecik'i temsil ederek 7'inci olan Buğlem Heybetlioğlu Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Sporcuları gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı tebrik eden İl Müdürü Özdemir, "Sporcularımızı canı gönülden tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - BİLECİK