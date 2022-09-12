Bilecik haber: Yenipazar Karacaörenspor turnuvada şampiyon oldu

Edinilen Bilecik haberine göre Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde geleneksel hale gelen halı saha turnuvasında Karacaörenspor, final maçında Bozdoğan Karabağlar'ı 9-4'lük skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde geleneksel hale gelen halı saha turnuvasında Karacaörenspor, final maçında Bozdoğan Karabağlar'ı 9-4'lük skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin Karacaören Mahallesi, geleneksel hale gelen halı saha futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. Birlik ve beraberliği artırmak amacıyla bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen turnuva kıyasıya mücadeleye sahne olurken turnuvaya 24 takım katıldı. 8 Ağustos'ta başlayan turnuvanın final maçında ise Yenipazar Karacaörenspor ile Bozdoğan Karabağlar karşılaştı. Renkli görüntülere de sahne olan turnuvanın final maçını Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda futbolsever izledi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısı, Bozdoğan Karabağlar'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı bir şekilde başlayan Karacaörenspor, arka arkaya bulduğu gollerle karşılaşmayı 9-4'lük skorla kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Karacaörensporlu oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Maçın ardından gerçekleştirilen kupa töreni öncesi konuşan Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan; "Gençliğimizi kötü alışkanlıklardan az da olsa uzak tutabilmek, kırsal kesimin en büyük sorunlarından olan özgüven probleminin ortadan kalkmasına katkı bulunmak için organize ettiğimiz bu turnuvaya emek ve destek veren tüm herkese teşekkür ederim" dedi.

Karacaörenspor'a şampiyonluk kupasını Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş verdi. Kupayı kaldıran Karacaörensporlu oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Dereceye giren takımlara da çeşitli hediyeler verilirken turnuvanın düzenlenmesine katkı sunanlara da plaket takdim edildi. Final maçı gecesinde ise ses sanatçısı Fatma Meşe Öz, şarkılarıyla vatandaşları coşturdu. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara keşkek ikramında bulunuldu. - AYDIN