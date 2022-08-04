Bilecik haber! Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu Bilecik spor haberi... 2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu. 2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü teknik heyetini oluşturdu. Bilecik'i BAL'da temsil eden Bayırköyspor'un tüm haklarını Bilecikspor 1969 Kulübü'ne devretmesinin ardından kulüp Teknik Direktör Yılmaz Ayten ekibiyle anlaşma sağladı. Geçtiğimiz yıl Bayırköyspor'un BAL'da başarısı ve 3. Lig kapısından dönmesinde büyük rol sahibi olan Teknik Direktör Yılmaz Ayten, takımın Bilecikspor 1969 Kulübü'ne devretmesinin ardından bu kulüple anlaştı. Bilecikspor 1969 Kulübü, Ayten yanı sıra sportif direktörlük görevine Mustafa Akgün, yardımcı antrenörlük görevine Serhat Satın, kaleci antrenörlüğüne Turan Sönmez'i getirdi.Teknik heyet Bilecikspor 1969 Kulübü binasında imzalarını atarken, Bilecikspor 1969 Kulübü'ne hakkettiği yere taşıyacaklarını söylediler. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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